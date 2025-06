PSG - Menaces à l'étranger : L'énorme polémique, «c’est inacceptable»

La réaction de Francesco Acerbi fait énormément parler en ce moment, pas seulement en France. Dans son pays, le défenseur central de l’Inter est également très critiqué pour ce qu’il a dit récemment à un jeune supporter du Paris Saint-Germain, en marge du Mondial des clubs.

« Il s'est laissé aller à une réaction excessive envers un garçon coupable d'une simple plaisanterie »

et événement n’a pas du tout plus en Italie, où Acerbi est déjà très critiqué pour avoir refusé une sélection avec la Squadra Azzurra. Il a ainsi été la cible de nombreuses critiques, comme avec le journaliste Marco Piccari. « Ce geste est de ceux qui marquent, non pas tant le corps du jeune supporter du PSG, mais l'image de Francesco Acerbi. À la fin d'une séance d'entraînement, dans un moment censé être un moment de contact positif entre l'équipe et les supporters, le défenseur de l'Inter s'est laissé aller à une réaction excessive envers un garçon coupable d'une simple plaisanterie, peut-être déplacée, mais néanmoins inoffensive » a déclaré le directeur de TMW Radio.