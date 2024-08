Transferts : Un champion du monde en route vers l’OM ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’Olympique de Marseille est toujours en quête d’un gardien alors que Pau Lopez n’entre pas dans les plans de Roberto De Zerbi. Les pistes se succèdent, et c’est aujourd’hui Gerónimo Rulli qui semble être la piste la plus chaude. Pablo Longoria avancerait favorablement sur le recrutement du champion du monde 2022.

L’arrivée de Roberto De Zerbi pousse Pau Lopez au départ. A l’instar d’autres joueurs comme Jonathan Clauss, Chancel Mbemba ou encore Jordan Veretout, le portier espagnol n’entre plus dans les plans de l’OM et se retrouve poussé vers la sortie, et ce même si aucun joueur n’est encore arrivé pour lui succéder. Le club enchaîne pourtant les pistes, mais à ce jour, c’est encore l’incertitude concernant l’identité du prochain gardien.

Gerónimo Rulli visé par l’OM

Alors que Timon Wellenreuther (Feyenoord) était récemment cité comme la piste la plus chaude du club pour défendre les cages dans ce nouvel exercice, c’est aujourd’hui Gerónimo Rulli qui fait parler dans la cité phocéenne. D’après le journaliste Fabrizio Romano, l’OM aurait entamé les négociations avec l’Ajax Amsterdam pour le portier de 32 ans, sous contrat jusqu’en 2026. Un dossier confirmé par La Provence.

Un transfert évalué à 8M€

Dans ses colonnes du jour, le quotidien phocéen confirme l’offensive marseillaise pour Gerónimo Rulli, au point que les négociations seraient bien entamées pour son arrivée. De Telegraaf indiquait lundi que l’Ajax attendait au moins 8M€ pour le transfert de son joueur, sacré champion du monde avec l’Albiceleste en 2022 et présent avec la sélection aux JO de Paris 2024.