Super League : Coup de tonnerre pour l’UEFA, il fait une grosse promesse

Alexis Brunet

Alors que depuis de nombreuses années la Ligue des champions est la compétition majeure pour les clubs européens, elle pourrait être concurrencée à l'avenir par la Super League. Le projet pourrait voir le jour et cela provoque la colère de nombreux acteurs du football. Dernièrement c'est Emmanuel Petit qui a déclaré qu'il était prêt à arrêter ses activités dans le monde du football si la compétition voyait le jour.

Emmanuel Petit n'a pas sa langue dans sa poche. Sur le plateau de Rothen s'enflamme , le champion du monde 1998 n'a pas hésité à tacler Florentino Pérez, principal instigateur de la Super League, projet qui a repris de l'ampleur ce jeudi après la décision de la justice européenne, estimant que les règles de l'UEFA et de la Fifa sur l'autorisation de compétitions, telles que la Super League, violent le droit de l'UE. « Florentino Pérez, il se fout de la gueule de qui lui ? Tu as vu la vidéo qu’il fait ? Il se met en scène à la hollywoodienne avec tous les trophées de la Coupe d’Europe sous l’égide de l’UEFA. Il crache, il chie sur l’UEFA et derrière il utilise l’image qui l’a permis de construire la légende de ce club. »

«Le football ne vous appartient pas»

Le projet de Super League pourrait voir le jour dans les prochaines années, et Emmanuel Petit est totalement contre. « Je n’ose même pas dire le fond de ma pensée sur ces gens-là, ceux qui nous dirigent à l’UEFA, à la FIFA ou même certains dirigeants de grands clubs européens. J’ai presque envie de leur dire ce message-là : on est en 2023 les gars, vous avez vu la merde qu’il y a dans le monde ? Vous n’avez pas envie d’arrêter de penser à votre gueule en permanence mais essayer de partager justement ? Le football ne vous appartient pas. Il n’y a pas de monopole monsieur Florentino Pérez, vous avez raison. Vous ne l’avez pas non plus. Il appartient à tout le monde le football, à tous les licenciés, à tous les passionnés. »

Super League : PSG, OM… La contre-attaque est lancée ! https://t.co/2Fa2HRVWqi pic.twitter.com/z3pSt596vn — le10sport (@le10sport) December 21, 2023

Emmanuel Petit fait une promesse