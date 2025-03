Sujet sensible au PSG : Pierre Ménès en remet une couche !

La rédaction

Critiqué après la défaite du PSG face à Liverpool (1-0), Gianluigi Donnarumma voit son niveau remis en question. Pierre Ménès estime que son arrêt raté sur la frappe d’Harvey Elliott est une nouvelle preuve de ses lacunes. Comme Daniel Riolo, il réclame un changement de gardien pour le PSG.

Donnarumma est dans l’œil du cyclone après sa prestation en Ligue des champions. Le PSG recevait Liverpool en LDC et le portier italien n’a clairement pas été irréprochable sur la frappe d’Harvey Elliott à la 87e minute. Une défaite (1-0) cruelle tant le PSG a dominé son sujet, et qui ne passe pas pour de nombreux observateurs, trouvant en Donnarumma le principal fautif de ce revers. Le statut du gardien du PSG pourrait être remis en cause alors que les rumeurs envoyant Lucas Chevalier sur la capitale se multiplient.

«Donnarumma est très insuffisant»

Pierre Ménès a évoqué le cas du gardien du PSG sur sa chaîne YouTube et a été très cash :

«Sur cette frappe, je suis désolé de le dire, Donnarumma est très insuffisant. La frappe est sur lui, et encore une fois dans un match européen, la main de Donnarumma n’est pas assez ferme. Et c’est problématique, surtout quand t’as une occasion à repousser dans le match, de ne pas faire l’arrêt qu’il faut. C’est là aussi qu’on attend un grand gardien. Je suis désolé, cet arrêt raté de Donnarumma relance encore une fois le débat sur le niveau de ce gardien. Sur ce genre de ballon, il doit faire mieux.»

«Il faut changer de gardien»

Des propos qui vont dans le sens de ceux de Daniel Riolo. L’éditorialiste RMC avait notamment déclaré :

«Il faut changer de gardien. Sur les matchs de Ligue des champions qui comptent vraiment, il y a trop d’erreurs. On se souvient tous du match contre le Real Madrid, où sa relance ratée sur Benzema a tout déclenché. Ça fait trop d’erreurs.»