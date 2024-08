Succession de Mbappé - PSG : La presse étrangère annonce la fin d’un dossier !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A deux semaines de la reprise de la Ligue 1, le PSG n’a pas encore mis la main sur le remplaçant de Kylian Mbappé. Un temps évoqué comme la priorité du club de la capitale, Khvicha Kvaratskhelia va, sauf retournement de situation, rester à Naples et même y prolonger son contrat. Une réunion serait d’ores et déjà programmée au terme du mercato.

Parti au Real Madrid au terme de son contrat, Kylian Mbappé laisse un grand vide dans l’effectif du PSG, qui n’a pas encore renforcé son secteur offensif. Les noms n’ont pas manqué pourtant, celui de Khvicha Kvaratskhelia ayant régulièrement été évoqué. L’international géorgien n’est pas resté insensible face à l’intérêt parisien, mais le Napoli a rapidement mis fin au suspense, affichant son envie de conserver l’ailier gauche engagé jusqu’en 2027. Une prolongation est même à l’ordre du jour.

Kvaratskhelia va rester au Napoli

Naples va parvenir à ses fins et conserver Khvicha Kvaratskhelia au moins une saison de plus. Selon le Corriere dello Sport, les deux parties ont prévu de se rencontrer à la fin du mercato estival pour discuter d’un nouveau bail, preuve qu’un départ n’est pas d’actualité. La réunion devrait avoir lieu en septembre et permettra à Kvaratskhelia de revoir ses émoluments à la hausse.

Prolongation en vue

Le quotidien transalpin assure que le Géorgien devrait renouveler son bail jusqu’en juin 2029, avec à la clé une augmentation de salaire, celui-ci atteignant la barre des 5M€ avec des bonus qui pourraient le faire passer à 7M€. Le PSG est condamné à regarder ailleurs.