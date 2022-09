Foot - Real Madrid

Insulte, racisme... Nouveau scandale avec Vinicius Jr

Publié le 18 septembre 2022 à 23h00 par La rédaction

Alors que Vinicius Junior avait déjà été la cible de propos racistes émanant de Pedro Bravo récemment, une nouvelle polémique autour du Brésilien voit le jour. Avant le derby face à l’Atlético de Madrid, les supporters des Colchoneros ont également proféré des insultes racistes envers le joueur du Real Madrid.

Les polémiques s’enchaînent pour Vinicius Junior. Le week-end dernier, l’international brésilien avait été la cible des joueurs de Majorque lors de la victoire du Real Madrid (4-1). Ils lui reprochaient notamment son attitude sur le terrain et Javier Aguirre Onaindia aurait même demandé à ses hommes de le « casser ». Neymar lui avait apporté son soutien : « dribble, danse et soit toi-même ! Heureux comme tu es… Monte, mon garçon, prochain but, on danse », avait lâché le joueur du PSG.

Vinicius Junior victime de propos racistes

Quelques jours plus tard, c’est sur le plateau de l’émission El Chiringuito qu’une nouvelle polémique a vu le jour, à la suite des propos de Pedro Bravo. « Vinicius doit respecter l’adversaire. S’il veut danser, il va dans un Sambodrome au Brésil. On est en Espagne, et il doit respecter ses rivaux et arrêter de danser comme un macaque », a déclaré le président de l’Association espagnole des agents. Le Real Madrid était monté au créneau afin de défendre Vinicius Junior.

🗣️CÁNTICOS RACISTAS CONTRA VINICIUS de cientos de aficionados del @Atleti a las puertas del Metropolitano:📢"Eres un mono, Vinicius eres un mono".⛔️FUERA LOS VIOLENTOS Y RACISTAS DEL FÚTBOL📹Video @chema_medina #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/KoHSNrtd3G — Tiempo de Juego (@tjcope) September 18, 2022

Les supporters de l’Atlético insultent Vinicius Junior