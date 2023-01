Rayonnant au PSG, Messi fait parler à Barcelone

La rédaction

Lorsqu'il rejoint le PSG en août 2021, Lionel Messi quitte le FC Barcelone en légende et son départ fut un événement historique du club catalan. Si sa première saison à Paris a été décevante, Lionel Messi brille depuis le début d'exercice 2022-23 tandis que son absence au FC Barcelone n'a pas été comblée, ce que n'a pas manqué de rappeler Diego Simeone en conférence de presse.

Ce dimanche soir (21h), l'Atletico Madrid reçoit le FC Barcelone pour un choc au sommet. Présent en conférence de presse ce samedi, Diego Simeone a bien évidemment évoqué la rencontre mais a aussi été interrogé sur Lionel Messi. L'entraîneur argentin estime que le Barça est moins fort depuis le départ La Pulga et ose une comparaison avec Maradona, avec qui il a évolué sous les couleurs de l'Albiceleste.

«Avec un joueur ayant les caractéristiques de Leo, il y a plus de chances de gagner»

Si l'Atletico Madrid compte déjà 11 points de retard sur le FC Barcelone, 2e du championnat, la rencontre entre ces deux équipes promet d'être accrochée ce dimanche soir. Présent en conférence de presse d'avant match, Diego Simeone a été questionné sur Lionel Messi, et estime que le Barça est moins fort depuis son départ : « Où que soit Messi, il sera toujours un facteur déterminant, que ce soit en équipe nationale, dans son équipe actuelle ou à Barcelone. Avec un joueur ayant les caractéristiques de Leo, il y a plus de chances de gagner », a confié «El Cholo» dans des propos rapportés par As .

Simeone compare Messi à Maradona