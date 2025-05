Rabiot - Benatia : Le cliché qui met le feu à l'OM !

La rédaction

Auteur d’une saison impressionnante, Adrien Rabiot s’est imposé comme un cadre de l’OM. Mais son avenir reste incertain, et une publication sur Instagram aux côtés de Medhi Benatia fait parler sur les réseaux sociaux. Annonce qu’il reste à l’OM où préparation pour la fin de saison, les supporters s’interrogent sur le sens de ce cliché à double lecture.

Arrivé dans les fumigènes des supporters de l’OM en septembre 2024, Adrien Rabiot a immédiatement conquis les Marseillais. Grâce à des prestations au-dessus du lot, le milieu de terrain tricolore est rapidement devenu un pilier. Naturellement, l’OM souhaite le conserver, mais l’ancien Parisien a laissé entendre qu’une qualification en Ligue des champions est primordiale pour la suite de sa carrière.

Le message caché de Rabiot ?

Ce mercredi, le milieu de l'OM a posté une photo sur compte Instagram qui fait énormément parler sur les réseaux sociaux : un cliché de lui aux côtés de Medhi Benatia, accompagné d’emojis "cible" et "sablier". S’agit-il d’une annonce voilée sur la suite de son aventure à l'OM ? Ou d’un clin d’œil à la course à la qualification en Ligue des champions ? Difficile d’interpréter l’intention du «Duc».

Une grosse saison à l’OM

Adrien Rabiot réalise actuellement la deuxième saison la plus prolifique de sa carrière. Repositionné derrière l’attaquant avec un rôle plus offensif, il affiche 7 buts et 4 passes décisives en Ligue 1 avec l'OM. Il ne lui manque qu’un but pour égaler son record établi lors de la saison 2022-2023 sous les couleurs de la Juventus.