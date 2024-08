PSG : Luis Enrique prend une décision radicale, il valide totalement !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vendredi dernier, le PSG a perdu Gonçalo Ramos sur blessure. Victime d’une fracture de la cheville, le buteur portugais sera absent trois mois. Pourtant, le club parisien aurait décidé de ne pas recruter à son poste, avec la possibilité de faire évoluer Marco Asensio en faux neuf. Une éventualité que valide l’ancien entraîneur Alain Casanova.

Le mercato estival n’est pas terminé. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 21 juillet dernier, le PSG ne devrait pas recruter d’avant-centre cet été. Cependant, la blessure de Gonçalo Ramos contractée face au Havre vendredi dernier aurait pu tout changer ! Mais il n’en serait rien puisque d’après plusieurs médias, Paris aurait décidé de ne pas bouger à ce poste.

« Il peut apporter cette supériorité numérique à l'intérieur du jeu en décrochant »

Ainsi, si Randal Kolo Muani devrait avoir plus de minutes au cours des prochains mois, Luis Enrique se laisse également la possibilité de faire évoluer Marco Asensio en tant que faux neuf. Une tactique qu’avait déjà expérimenté l’Espagnol en début de saison dernière… Interrogé par l’Equipe sur cette éventualité, Alain Casanova s’est livré à ce propos : « Il a vraiment un profil de joueur ''associatif'', comme on dit en Espagne. Il est très technique et mobile, dans le sens où il sait se rendre disponible. Il peut apporter cette supériorité numérique à l'intérieur du jeu en décrochant, provoquer le désordre dans la défense adverse, qui ne sait pas toujours s'il faut aller le chercher ou garder l'alignement », a lâché l’ancien entraîneur du TFC (2008-2015, 2018-2019).

« Il n'est pas maîtrisable du début à la fin de l'action pour la défense adverse »

« Sans ses partenaires, ce n'est pas un ''top player'', dans le sens où il ne fait pas la différence à lui seul. Mais j'ai toujours pensé qu'il avait un profil de numéro 10, ou de neuf et demi, un peu comme Dani Olmo », poursuit Casanova. « Il peut à la fois participer et finir. Ses qualités pour s'associer à ses partenaires, partir de loin et arriver lancé dans les zones dangereuses font qu'il n'est pas maîtrisable du début à la fin de l'action pour la défense adverse ».