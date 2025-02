PSG : L'improbable défi lancé à Luis Enrique !

La rédaction

Face à Monaco, Luis Enrique a multiplié les combinaisons offensives pour intégrer au mieux Khvicha Kvaratskhelia. Après plusieurs ajustements, l'entraîneur parisien semble avoir trouvé une formule efficace avec Kvara en pointe, Barcola à gauche et Dembélé à droite. Bixente Lizarazu espère que le coach espagnol sera aussi créatif lors des prochaines grosses échéances parisiennes.

Le PSG affrontait l’AS Monaco ce vendredi dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Le club de la capitale s’est largement imposé face aux Monégasques (4 buts à 1), une victoire qui assoit encore plus la domination parisienne sur le championnat. Le PSG met provisoirement l’OM (2e du classement) à 13 points derrière. Luis Enrique, le coach du PSG, s’est servi de ce duel contre le club de la Principauté pour tester de nouvelles positions pour ses attaquants.

« On verra s'il fait autant de changements »

Bixente Lizarazu espère voir le coach espagnol être aussi créatif lors des gros matchs de Ligue des champions qui attendent le PSG. « Ils ne sont pas très lisibles, ils peuvent surprendre par ce côté mouvant, c'est vrai, mais quand le niveau s'élève, il y a moins d'oxygène et les joueurs préfèrent être à leur poste de prédilection. » explique l’ancien défenseur gauche sur le plateau de Téléfoot. « Donc, encore une fois, on verra si ça passe ce cap de Brest, s'il fait autant de changements en Ligue des champions. »

« La formule gagnante »

Luis Enrique avait tenté différentes combinaisons en attaque et cherche encore la bonne formule pour intégrer au mieux Khvicha Kvaratskhelia. « Il a utilisé trois formules différentes (PSG 4-1 Monaco, ndlr.) avec Barcola, Kvara et Dembélé au départ, puis ensuite il a changé avec Dembélé à droite. La formule qui a fonctionné, c'est de mettre Kvara au poste d'avant-centre et de remettre Barcola sur son côté gauche. Barcola est beaucoup plus lumineux quand il est côté gauche, et Dembélé, je le trouve beaucoup plus lumineux quand il est côté droit. La formule gagnante de la fin du match. » estime Bixente Lizarazu.