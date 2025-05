PSG : Le rêve complètement fou d’un Marseillais !

Alors que le PSG dispute la finale de la Ligue des champions face à l’Inter Milan, certaines figures marseillaises peinent à soutenir le club parisien. Eric Di Meco, ancien joueur de l’OM, raconte un rêve insolite dans lequel il voit l’Inter marquer. Un clin d’œil involontaire qui ravira sûrement les supporters olympiens.

«J’ai rêvé que l’Inter marquait un but»

En direct du Super Moscato Show, l’ancien défenseur de l’OM s’est confié sur le PSG :

« Je rêve très rarement de foot, même depuis que j’ai arrêté. Et cette nuit, c’est la vérité, j’ai rêvé que l’Inter marquait un but. Je ne connais pas le résultat du match, mais ça me mange tellement le cerveau que j’ai rêvé de ça. Peut-être que Paris en a mis trois derrière, mais j’ai vu un but de l’Inter. Une boulette de Donnarumma ? Je ne me souviens plus, mais je vous jure que je me suis réveillé en me disant "t’es devenu fada". C’est vous qui m’avez rendu fou à force d’en parler tout le temps ! »