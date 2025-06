PSG : Le remplaçant de Dembélé est trouvé ! 

Après une saison étincelante, le PSG dispute la Coupe du monde des clubs pour potentiellement mettre la main sur un nouveau trophée. Pour affronter l’Atlético de Madrid lors de son premier match du groupe B, Luis Enrique est privé d’Ousmane Dembélé, qui est blessé. L’entraîneur espagnol a donc décidé d’aligner Gonçalo Ramos en pointe, à la place du Français.

Le PSG habituel

Outre la titularisation de Gonçalo Ramos à la place d’Ousmane Dembélé, c’est l’équipe type qu’a décidé d’aligner Luis Enrique. Doué et Kvaratskhelia accompagneront le Portugais en attaque, tandis que Neves, Ruiz et Vitinha formeront le milieu de terrain et que Mendes, Pacho, Marquinhos et Hakimi prendront place en défense. Enfin, c’est Donnarumma encore une fois qui gardera la cage du PSG.