PSG : La métamorphose choquante !

Alexis Brunet

Mardi dernier, le PSG se déplaçait sur la pelouse d’Arsenal en demi-finale de la Ligue des champions. Ce n’était pas la première fois de la saison que les Parisiens se rendaient à l’Emirates Stadium, puisqu’ils étaient venus il y a quelques mois lors de la première phase de la C1. Et entre les deux matches, Bukayo Saka a été choqué de la métamorphose des joueurs de Luis Enrique.

Un partout, la balle au centre. Pour le moment, Arsenal et le PSG se sont affrontés deux fois cette saison. La première fois, il y a quelques mois, ce sont les Gunners qui s’étaient alors imposés 2-0, et la seconde fois, mardi dernier, ce sont les Parisiens qui ont triomphé un but à zéro.

Un troisième affrontement capital

Mercredi prochain, le PSG et Arsenal auront l’occasion de se départager, puisqu’aura lieu la demi-finale retour de Ligue des champions entre les deux clubs. Pour le moment, c’est donc Paris qui a pris une légère option sur la finale grâce au but d’Ousmane Dembélé. Toutefois, les Gunners souhaiteront faire la différence plus d’une fois sur la pelouse du Parc des princes et ils compteront notamment sur Bukayo Saka.

Le PSG a choqué Bukayo Saka

Avant le match retour contre le PSG, Bukayo Saka a d’ailleurs accordé un entretien à Sky Sports. L’attaquant anglais a notamment fait part de sa stupéfaction par rapport à la métamorphose du champion de France entre les deux premiers affrontements de la saison. « C'est comme si c'était une autre équipe. Je sais qu'ils n'ont changé que deux joueurs par rapport à l'équipe qui a joué contre nous précédemment, mais vous voyez à quel point ils ont de la cohésion, comment ils se déplacent, comment ils font circuler le ballon. Ils étaient bien meilleurs. Ils m'ont donc beaucoup impressionné. » Reste à voir si les joueurs de Luis Enrique arriveront encore à élever leur niveau de jeu, ce qui pourrait alors les mener tout droit en finale.