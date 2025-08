PSG : La masterclass de Luis Enrique

Entre la fin de la saison dernière et le début de la prochaine, la coupure n’aura pas été immense pour le PSG. Un souci, car le club de la capitale va devoir vite se montrer compétitif avec la Supercoupe d’Europe contre Tottenham. Toutefois, Luis Enrique a eu l’intelligence d’accorder des jours de repos à son groupe dès qu’il le pouvait, ce qui permet d’amortir la casse.

L’intelligence de Luis Enrique

Au total, les joueurs du PSG n’auront donc eu que 23 jours de vacances, ce qui paraît peu après une saison aussi longue et éreintante. Les Parisiens vont donc avoir une courte préparation avant la reprise de la Ligue 1 et surtout la Supercoupe d’Europe contre Tottenham (13 août), mais Luis Enrique s’est toutefois montré très intelligent. Selon Fabien Bossuet, préparateur physique de l’équipe de Géorgie, interrogé par Le Parisien, le coach espagnol a accordé de nombreux jours de repos au cours de la saison à ses troupes et cela pourrait être bénéfique. « Dès qu’il pouvait accorder des plages de repos aux joueurs, il le faisait. C’est plus que du management, c’est de l’intelligence. Un rapport de confiance s’est forcément établi entre le staff et ce groupe qui s’est montré sain, intelligent et hyperprofessionnel. »