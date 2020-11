Foot - PSG

PSG : Kylian Mbappé félicite Thiago Silva pour son but avec Chelsea !

Publié le 7 novembre 2020 à 21h40 par La rédaction

Titulaire avec Chelsea lors de la victoire contre Sheffield United (4-1) ce samedi, Thiago Silva a inscrit son premier but avec les Blues. Kylian Mbappé en a profité pour féliciter son ancien coéquipier au PSG.