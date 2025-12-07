PSG : C’est terminé, la belle déclaration de Luis Enrique ! 

Alexis Brunet

Samedi, deux monuments du football ont pris leur retraite. Exilés depuis quelque temps aux États-Unis, Jordi Alba et Sergio Busquets ont disputé le dernier match de leur carrière avec l’Inter Miami face à Vancouver (3-1). L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, qui a eu les deux joueurs sous ses ordres, a tenu à les féliciter et à leur souhaiter bon vent.

L’Inter Miami a mis la main samedi sur le premier titre de champion de MLS de son histoire en s’imposant 3-1 contre Vancouver. Une rencontre doublement importante car c’était également le dernier match de Jordi Alba et Sergio Busquets, qui ont décidé de mettre un terme à leur carrière.

Le beau message de Luis Enrique Samedi soir, après la victoire du PSG contre le Stade Rennais (5-0), Luis Enrique a tenu à adresser un petit message à Jordi Alba et Sergio Busquets, qu’il a eu sous ses ordres au FC Barcelone et en équipe d’Espagne. Ses propos sont rapportés par L’Équipe. « Ce sont de très belles personnes et des joueurs incroyables. Félicitations à eux. Ils méritent tous ce qu'ils ont obtenu. Je pense qu'ils doivent être très fiers de ce qu'ils ont fait et de la manière dont ils ont joué, de la manière dont ils se sont comportés en tant que personne. Félicitations à eux. »