Procès de Daniel Riolo : L'incroyable accusation de Cyril Hanouna !

Présent devant le tribunal correctionnel de Paris jeudi dans le cadre du procès que lui a fait Didier Deschamps pour ses propos concernant le forfait de Karim Benzema à la Coupe du monde 2022, Daniel Riolo a pu compter sur le soutien de sa compagne Géraldine Maillet. Et si cela peut sembler logique, Cyril Hanouna n'a pas du tout apprécier le choix de sa chroniqueuse.

Jeudi durant une grande partie de la journée, Daniel Riolo était présent au tribunal correctionnel de Paris. Le journaliste de RMC a effectivement été accusé de diffamation par Didier Deschamps qui avait été traité de « menteur » par Daniel Riolo en janvier 2023 au sujet des raisons du forfait de Karim Benzema pour le Coupe du monde 2022. Et l'éditorialiste de l'After Foot a bien évidemment pu compter sur le soutien de Géraldine Maillet, présente à ses côtés.

Hanouna-Maillet, le clash en direct Une présence qui n'a pas plus à tout le monde, à commencer par Cyril Hanouna qui s'en est pris à sa chroniqueuse jeudi soir sur le plateau de "Tout beau, tout neuf" sur W9. « Comme quoi, vous n’avez rien d’autre à faire, ce n’est pas grand-chose », lâche le célèbre animateur après avoir annoncé que Didier Deschamps réclamait simplement 1€ symbolique en dommage et intérêts à Daniel Riolo. « Vous n’y seriez pas allé si votre femme était dans le box des accusés ? », a alors demandé Géraldine Maillet à Cyril Hanouna pour se défendre.