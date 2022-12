Pour le Ballon d’Or, c’est terminé

Arthur Montagne

En remportant la Coupe du monde, grâce à un doublé en finale conte la France, Lionel Messi a pris un sérieux avantage dans la course au Ballon d’Or. Kylian Mbappé, meilleur buteur du Mondial, aura son mot à dire mais pour cela, il faudra qu’il emmène le PSG très loin en Ligue des champions et qu’il brille au moins autant qu’au Qatar.

Comme chaque année de Coupe du monde, les performances durant la compétition seront largement prises en compte pour le futur classement du Ballon d'Or. Par conséquent, Karim Benzema, forfait au Qatar, a de grandes chances de perdre son trône. Pour lui succéder, bien évidemment, deux joueurs se détachent déjà, à savoir Lionel Messi et Kylian Mbappé respectivement meilleur joueur et meilleur buteur du Mondial. Bien qu'il reste encore une moitié de saison à disputer, les deux stars du PSG devraient se livrer une lutte intense.

Vers un duel entre Mbappé et Messi ?

Stars de la Coupe du monde au Qatar, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont marqué les esprits. Le numéro 10 de l'Argentine a enfin décroché le titre de champion du monde, notamment grâce à un doublé en finale qui lui permet de décrocher le titre de meilleur joueur du tournoi. De son côté, le crack de Bondy a encore écrit l'histoire avec son triplé en finale. Par conséquent, la seconde partie de la saison pourrait se résumer à une bataille pour le Ballon d'Or entre les deux joueurs du PSG. Lionel Messi part avec une longueur d'avance grâce au titre mondial de l'Argentine. Mais Kylian Mbappé peut combler son retard s'il brille plus que son coéquipier en Ligue des champions.

Mbappé évoque ses chances