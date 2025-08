Polémique à Canal + : Le coup de gueule de Daniel Riolo !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le 15 août prochain, Canal + va diffuser en clair la première rencontre de Premier League entre Liverpool et Bournemouth, le même soir que le premier match de Ligue 1 diffusé par Ligue 1 +, nouveau diffuseur officiel. Un cas de figure qui ne plaît pas du tout à Daniel Riolo qui s’en est plaint sur ses réseaux sociaux.

Riolo s’énerve

« Donc Nice Benfica personne diffuse. Ok. Canal met un match de PL en face de la reprise L1 en gratos. Ok. Canal et Bein font tout pour planter le lancement de LFP+. Ok. Sinon ? Non rien c’était juste pour être sûr que tout va bien », a écrit l’éditorialiste sur X.