Pogba : La menace de mort !

Certains joueurs argentins disposent d’une sacrée réputation dans l’opinion publique française, mais pas seulement. Paul Pogba, homme phare de l’ère Didier Deschamps en équipe de France, est passé aux aveux dans le podcast de Sergio Agüero sur des envies de violence envers Rodrigo De Paul notamment.

Paul Pogba n’a plus pris part à la moindre compétition officielle avec l’ équipe de France depuis la Ligue des nations 2021 , remportée par les Bleus . En effet pour cause d’une blessure au genou, le champion du monde 2018 a été contraint de déclarer forfait pendant le Mondial 2022 . Par la suite, sa suspension pour dopage l’a privé de l’ Euro 2024.

«Paredes me rendait fou»

Lors de la Coupe du monde 2022, Paul Pogba a témoigné du parcours presque parfait de l’équipe de France qui s’est inclinée en finale de la compétition en étant défaite par l’Argentine de Lionel Messi (3-3 puis 2-4 aux tirs au but). Entre les joueurs argentins et ceux des Bleus, une certaine animosité a pris de l’ampleur et Pogba en a témoigné sur El Casa del Kun notamment avec Leandro Paredes. « Pourquoi les Argentins sont si mauvais sur le terrain, mais si gentils en dehors ? Paredes me rendait fou à chaque fois que je jouais contre lui ».