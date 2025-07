Pierre Ménès vs Patrice Evra : Le procès évité de justesse !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Remonté contre Pierre Ménès, Patrice Evra avait tenu des propos très durs à l’égard du journaliste sportif en 2013. Sur Téléfoot, l’ancien joueur de Manchester United n’avait ainsi pas mâché ses mots. Mais voilà que la prise de parole d’Evra aurait été en partie coupé au montage pour éviter un procès.

Depuis plus de 10 ans maintenant, la guerre est déclarée entre Patrice Evra et Pierre Ménès. C’est l’ancien joueur de l’équipe de France qui avait dégainé en premier. En 2013, sur Téléfoot, Evra avait balancé : « Il y a Menez, Menès... Je ne veux pas lui donner de l'importance mais j'espère le croiser un jour ! Il a parlé de ma famille, disant que j'étais prêt à vendre ma mère pour revenir en EDF... Malouda l'a déjà croisé : il ne parle plus de lui, il l'a chopé ! J'espère le choper ! ! Le jour où il saura faire 8 jongles, j'arrête ma carrière ! ».