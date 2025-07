Pierre Ménès victime d’un complot, on a voulu «l’achever» ?

Au cours des dernières années, Pierre Ménès s’est retrouvé devant la justice française suite à des accusations de plusieurs femmes à propos de gestes déplacés qu’il aurait pu avoir. Des accusations complètement fausses à ses yeux, lui qui a pensé pendant un moment qu’un complot aurait pu être monter. Quelqu’un aurait-il voulu alors nuire à Pierre Ménès ?

« J’ai pensé que c’était un complot »

Ça en faisait donc des déboires pour Pierre Ménès. Face à cette multiplication des affaires, le journaliste s’est même mis à penser qu’il était la cible d’un complot. Dans cette émission diffusée sur Youtube, Pierre Ménès a ainsi expliqué à ce sujet : « On est dans un monde totalement aseptisé et surtout dès qu’une femme l’ouvre, elle a forcément raison. On ne remet jamais sa parole en cause. Je m’étais à peu près relevé de l’histoire Canal avec ma plateforme et là, l’hôtesse, elle m’a tué. Elle m’a tué. Et pourtant, c’est de la merde ce qu’elle a dit, c’est faux. Au point où j’ai pensé que c’était un complot. Et qu’il fallait que quelqu’un m’achève ».