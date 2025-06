Pierre Ménès : Le clash avant le drame

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En froid pendant de longues années avec Bernard Lacombe du temps où ce dernier était encore à la direction de l'OL, Pierre Ménès se livre sur sa relation tumultueuse avec l'ancien conseiller du président Jean-Michel Aulas. Les deux hommes ont longtemps été en clash, et Ménès a rendu un vibrant à Lacombe, décédé le 17 juin.

La nouvelle a rapidement fait le tour le 17 juin : Bernard Lacombe, ancien joueur, entraîneur puis dirigeant emblématique de l'OL, est décédé à l'âge de 72 ans, lui qui était hospitalisé depuis déjà quelques mois. Une vague d'hommage a alors déferlé pour rendre hommage à l'ancien attaquant, même de la part de ses anciens ennemis... Pierre Ménès, qui a longtemps été en clash avec Lacombe, a réagi au drame via une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot.

« Nous avons été fâchés de longues années » « J’ai une histoire extrêmement particulière avec Bernard Lacombe, car j’ai été fâché de longues années avec lui. A l’époque, j’étais à L’Equipe TV, et il y a un match de l’OL à Gerland contre Monaco, où Gallardo se fait massacrer par Lyon, avec notamment Laville… Même Sonny Anderson avait été expulsé pour un attentat sur Gallardo. Il y avait clairement un contrat sur lui. Le lundi, on fait une émission là-dessus. Bernard Lacombe avait fait une sortie assez invraisemblable à la fin du match, accablant en plus Gallardo de toutes les fautes et responsabilités. Et j’avais sorti ‘les mecs se demandent pourquoi on déteste Lyon, bah voilà’. Et là, scission, réaction hyper violente de Bernard Lacombe, ce que je peux comprendre. Pendant 10-15 ans, pas de son, pas d’image, et à chaque fois qu’il parlait de moi, il m’en mettait une », révèle Pierre Ménès, qui s'était ensuite réconcilié de manière assez surprenante avec Bernard Lacombe.