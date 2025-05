Pierre Ménès balance un secret sur un journaliste de Canal+ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ancien journaliste de Canal+, Pierre Ménès connaît bien la maison pour y avoir travaillé de nombreuses années. Interrogé sur les duos de commentateurs de la chaîne cryptée les soirs de Ligue des champions, il a ainsi livré son impression sur François Marchal, révélant même une petite anecdote à son sujet.

Cette saison, Canal+ diffuse la Ligue des champions et pour l'occasion, la chaîne cryptée à deux duos de commentateurs différents pour chacun des deux jours. Ainsi, Paul Tchoukriel et Sidney Govou sont aux commentaires du match du PSG, tandis que François Marchal et Christophe Jallet, s'occupent de l'autres affichent, en l'occurrence Barcelone-Inter pour les demi-finale. Et Pierre Ménès dévoile d'ailleurs une anecdote au sujet de son ancien collègue.

La révélation de Pierre Ménès sur François Marchal

« L'autre duo, Marchal-Jallet, est aussi super. François Marchal, c'est certainement le mec avec lequel j'ai commenté le plus de match quand j'étais à Canal », se souvient-il lors d'une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, avant d'en dire plus sur François Marchal.

«Cela m'épate toujours»

« Ce qui est curieux avec François, c'est qu'il soit aussi calme et posé, pour ne pas dire parfois terne, dans la vie de tous les jours, et aussi exalté avec un micro. Cela m'épate toujours », ajoute Pierre Ménès.