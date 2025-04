OM : Le gros sacrifice demandé par De Zerbi

Alexis Brunet

Le sprint final est lancé en Ligue 1 et l’OM compte bien garder jusqu’au bout sa deuxième place pour obtenir sa qualification en Ligue des champions. Un objectif prioritaire pour le club phocéen, qui envisage même une mise au vert de plusieurs semaines en Italie, et cela même si beaucoup de joueurs marseillais ont de la famille.

Après avoir lourdement chuté face à l’AS Monaco (défaite 3-0), l’OM s’est rattrapé samedi soir sur sa pelouse avec la réception de Montpellier. Les hommes de Zoumana Camara sont certes derniers de Ligue 1, mais les Marseillais se sont tout de même imposés 5-1 et ils ont par la même occasion repris la deuxième place du championnat à l’ASM, qui avait fait match nul plus tôt dans la journée contre Strasbourg (0-0).

L’OM envisage une grande mise au vert

L’OM est donc deuxième de Ligue 1 et compte bien le rester jusqu’au bout. Pour essayer d’atteindre cet objectif et donc la Ligue des champions, Roberto De Zerbi serait d’ailleurs tenté d’organiser une mise au vert de plusieurs semaines en Italie, selon les informations de L’Équipe. Cela a d’ailleurs été confirmé par le coach marseillais en conférence de presse, après la victoire de son équipe contre Montpellier. Ses propos sont rapportés par RMC Sport. « C'est vrai. Avec le club, on a pensé essayer de tout faire pour atteindre notre objectif. Ça n'est pas une punition, c'est seulement pour essayer de se retrouver. »

« Beaucoup ont de la famille »

Une décision radicale, qui n’est toutefois pas simple à faire accepter. En effet, cela serait un grand sacrifice pour beaucoup de joueurs de l’OM, qui devront alors laisser femme et enfants selon Roberto De Zerbi. « À quatre matchs de la fin, tu peux surtout améliorer l'état d'esprit. Ça peut nous aider. Avec Pablo (Longoria) et Medhi (Benatia), on a décidé que quelques semaines ensemble à se préparer, d'abord pour le match de Brest la semaine prochaine, pouvaient aider l'équipe à comprendre encore mieux ce qu'on est en train de jouer. Ça donne encore plus de valeur au club, qui fait le nécessaire, et aux joueurs, qui ont accepté. Beaucoup ont de la famille. Mais je leur ai demandé de mettre pendant un mois le focus sur le foot et le terrain. »