OM - Greenwood : Un transfert colossal déjà dans les tuyaux ?

L’OM a bouclé un transfert controversé durant l’été avec Mason Greenwood, accusé de violences conjugales par sa compagne il y a quelques années. L’ailier anglais n’a toutefois pas été perturbé par la polémique entourant son arrivée et réalise un gros début de saison, qui n’échapperait pas à certains cadors européens, dont le PSG.

Malgré ses antécédents, Mason Greenwood a été la recrue phare de l’été du côté de l’OM et répond jusqu’ici aux attentes, avec 5 buts et 1 passe décisive au compteur. Pourtant, cela ne lui suffit pas à faire l’unanimité dans la cité phocéenne, en raison des accusations de violence portées par sa femme en 2022. Si la plainte a été retirée, et les poursuites abandonnées, l’affaire colle à la peau de l’ailier anglais. Ce qui n’effrayerait pas plusieurs prétendants.

Le PSG, le Barça ou encore le Real surveilleraient Greenwood

A en croire le site britannique HITC, quelques cadors européens surveillent attentivement les prestations impressionnantes de Mason Greenwood en Ligue 1. Ce serait le cas du PSG, mais également du Real Madrid, du FC Barcelone et du Bayern Munich.

Un contrat jusqu’en 2029

Arrivé en provenance de Manchester United pour environ 26M€, plus des bonus et 50% récupérés sur une future revente, Mason Greenwood s’est engagé cet été avec l’OM pour les cinq prochaines années, de quoi permettre à Pablo Longoria de rester en position de force pendant un certain temps.