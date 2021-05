Foot - OL

OL : La frustration de Memphis Depay après la défaite de l’OL !

Publié le 23 mai 2021 à 23h55 par La rédaction

Pour son dernier match avec l’OL, Memphis Depay n’aura pas réussi à qualifier Lyon en Ligue des Champions. Battus par l’OGC Nice à la maison, les Lyonnais sont forcément déçus, et leur attaquant néerlandais s’est montré frustré après la rencontre.