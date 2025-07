Neymar : Le calvaire se poursuit !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs matchs, Neymar et Santos connaissent de vraies déconvenues. Visiblement agacé sur ses dernières sorties, le phénomène brésilien a connu une nouvelle défaite face à l’Internacional ce mercredi. Entre but annulé et prise de bec avec un supporter, la star de 33 ans a une fois de plus fait parler d’elle.

En pleine mission afin de retrouver du rythme dans l’optique de disputer la Coupe du monde 2026 avec le Brésil, Neymar alterne le chaud et le froid. Excellente face à Flamengo lors de la victoire de Santos (1-0) jeudi dernier, l’ancienne gloire du PSG et du Barça a ensuite connu des difficultés.

Santos enchaîne les défaites Samedi dernier, Neymar et ses coéquipiers ont chuté face à Mirassol (3-0). Une lourde défaite qui a remis en cause les performances de Neymar, qui s’est d’ailleurs emporté contre un journaliste qui lui a posé une question à propos de sa forme physique. Cette nuit, c’est contre l’Internacional que Santos a chuté.