Mandanda : La signature à la télévision qui va contrarier l'OM ?

Pendant de très nombreuses années, Steve Mandanda a gardé les buts de l’OM, avant de partir en 2022 pour le Stade Rennais. Après trois piges en Bretagne, le contrat du champion du monde a pris fin et il ne sait toujours pas s’il va mettre un terme à sa carrière ou non. Il pourrait également rejoindre une chaîne de télévision, ce qui l’éloignerait de son grand retour à Marseille.

« Dans mon esprit ce n'était pas un match de jubilé et c'est pour cette raison que j'ai refusé de jouer après en avoir discuté avec le coach car c'était important pour l'équipe de bien terminer et de garder une certaine continuité. » Le 17 mai dernier, Steve Mandanda tenait ce discours après le match entre le Stade Rennais et l’OM. Le gardien était alors rentré en fin de rencontre (94ème minute), pour profiter d’un dernier hommage du stade Vélodrome, où il a vécu tant de bons moments, lorsque le score était entériné (4-2 pour Marseille).