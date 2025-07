Kylian Mbappé : Grosse annonce sur la nouvelle polémique

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis quelques jours, un don effectué par Kylian Mbappé à des policiers détachés auprès de la FFF durant la Coupe du monde 2022 alimente la controverse. Si certains y voient un possible conflit d’intérêts, les proches du joueur et les parties concernées dénoncent des accusations infondées. Pour Sarah Pitkowski, sa générosité ne fait aucun doute.

Kylian Mbappé fait encore parler de lui. Et cette fois, ce n’est pas pour sa saison sous le maillot du Real Madrid. L’ancienne star du PSG aurait versé à cinq policiers la somme totale de 180 000 €. Des versements « licites », selon l’un de leurs avocats. « Ce don reçu pour le Mondial 2022 a été fait par chèque et n'avait pas besoin d'être déclaré. Cela n'a aucun sens de faire un lien a posteriori avec les interventions réalisées par mon client en 2023 auprès de Kylian Mbappé dans le cadre de déplacements publics », a déclaré Me Soufron.

« Il a été exemplaire »

« Ce sujet déclenche des vagues de commentaires sur la toile. La générosité de Mbappé n’est plus à prouver. Il reverse systématiquement 100 % de ses primes en Bleu à des associations. Il donne même à l’ex-fondation Abbé Pierre. Et là, on apprend qu’il a reversé une partie de cette prime à ces CRS détachés auprès de la FFF. Cela a été fait légalement, semble-t-il. Je suis étonnée que l’on mette cela en exergue alors que c’était en 2023. Je m’interroge sur le fait que l’on remette ça en cause et qu’on en fasse des tonnes. Sur sa générosité, il a été exemplaire », a insisté l'ancienne joueuse de tennis