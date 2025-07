Neymar craque, il passe aux aveux

Il y a quelques jours, Neymar a beaucoup fait parler de lui. À la suite d’une nouvelle défaite contre l’Internacional Porto Alegre, le joueur de Santos s’est expliqué longuement avec un supporter de son équipe. Par la suite, le Brésilien est revenu sur cet évènement à travers un message publié sur son compte Instagram et il cible en grande partie ce fan.

« C’est m’insulter comme il l’a fait »

À la suite de cette défaite, qui maintenait l’ancien club de Pelé dans la zone de relégation (actuellement 17ème), Neymar s’était longuement expliqué avec un supporter de Santos. Les nerfs semblaient tendus et le Brésilien est revenu sur cet épisode à travers un post Instagram. Il a notamment reproché à ce fan de l’avoir insulté. « Dans le feu de l’action, il est difficile de se contenir quand on est injustement offensé. Je ne me disputerai jamais avec un supporter qui me critique sur le terrain. (…) Ce qu’il ne peut pas faire, c’est m’insulter comme il l’a fait. Dire que je suis un mercenaire avec mon père, parler de ma famille et de mes amis… Je suis désolé, mais c’est difficile à contrôler (même si je sais que je dois le faire). »