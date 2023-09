Zlatan Ibrahimovic quitte le PSG, c’est la panique dans le vestiaire

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2016, une page s'est tournée au PSG avec le départ de Zlatan Ibrahimovic, quatre ans après sa signature. Un départ qui a évidemment laissé un immense vide dans le vestiaire. Un vide qui n'a d'ailleurs jamais été comblé, notamment auprès de Marco Verratti, qui avait très mal vécu de perdre son mentor.

Le PSG version QSI a connu un premier tournant majeur en 2016 lorsque Zlatan Ibrahimovic, alors en fin de contrat, décide de partir. Le géant suédois, qui s'était imposé comme le patron du vestiaire va d'ailleurs laisser un vidé assez important.

PSG : En direct, il révèle une discussion musclée avec Verratti https://t.co/rVixGLZuBY pic.twitter.com/79nPY2b6Cx — le10sport (@le10sport) September 13, 2023

Le départ d'Ibrahimovic laisse un immense vide au PSG

Et pour cause, entre son arrivée en 2012 et son départ quatre ans plus tard, Zlatan Ibrahimovic était clairement le leader du PSG. Bien que Thiago Silva était le capitaine, le Suédois était bel et bien le patron du vestiaire et son départ s'est clairement fait ressentir, tant sur le plan sportif, qu'en dehors du terrain.

Verratti ne s'en est jamais vraiment remis