Zidane s'engage dans un énorme projet

Thibault Morlain

Après deux ans sans entraîner, Zinedine Zidane espère maintenant revenir aux affaires son un banc de touche. Reste maintenant à trouver le bon club pour le Français. Zizou ne manque pas de prétendants et est annoncé un peu partout. En attendant d'y voir plus clair, Zidane viendrait de s'engager dans un autre projet.

Zinedine Zidane l'aurait annoncé à ses proches, il veut reprendre un club. Ayant dû faire une croix sur l'équipe de France, l'ancien entraîneur du Real Madrid chercherait donc un nouveau projet. Où officiera Zidane la saison prochaine ? Son nom revient avec insistance au PSG, mais pas seulement. Le Français dispose de nombreux prétendants à travers le monde.

Attendu au PSG, Zidane voit son rêve se briser https://t.co/82rnYaCCRu pic.twitter.com/OXitdA7jUi — le10sport (@le10sport) April 7, 2023

Zidane aux côtés de Mourinho et Maldini

En attendant de s'engager avec son nouveau club, Zinedine Zidane aurait rejoint un autre projet. En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport , Zizou ferait partie de l'UEFA Football Board, un conseil des sages validé par l'UEFA, composé de 20 légendes du football avec donc Zidane, mais aussi José Mourinho, Carlo Ancelotti, Paolo Maldini ou encore Luis Figo.

Proposer des nouveautés à l'UEFA

Ce conseil des sages devrait se réunir une fois par an. Pour quel but ? L'idée serait d'évoquer différents thèmes du football et de proposer des nouveautés à l'UEFA. Cette dernière sera alors à l'écoute des différentes propositions. A suivre...