Zidane - PSG : Un énorme coup de balai est prévu

Alors que la saison du PSG approche de son terme, l’avenir de l’entraîneur Christophe Galtier n’est pas assuré sur le banc. Arrivé l’été dernier, le coach parisien n’a pas réussi à révolutionner l’équipe. Alors que le nom de José Mourinho est annoncé avec insistance à Paris, l’émir du Qatar rêve toujours de Zinédine Zidane. L’ancienne gloire du Real Madrid pourrait provoquer une énorme révolution en cas d’arrivée dans la capitale.

L’été promet d’être agité à Paris. Car au sein du PSG, de grands bouleversements pourraient arriver lors du prochain mercato estival. Si Luis Campos devrait rester parisien comme nous vous le révélions en exclusivité fin mars, Christophe Galtier lui, voit son poste fragilisé par une saison décevante en Europe, et ce malgré un possible titre de champion de France à la clé.

Le PSG rêve de Zidane

Ainsi, plusieurs noms circulent depuis plusieurs semaines concernant le prochain entraîneur du club parisien. Mais du côté de l’émir du Qatar, rien ne change. Ce dernier rêve toujours d’attirer un jour Zinédine Zidane sur le banc du PSG. L’ancien entraîneur du Real Madrid n’a toujours pas repris de service depuis son départ du club madrilène en 2021.

Luis Campos menacé en cas d’arrivée de Zidane à Paris ?