Zidane - PSG : Menacé de mort, il pousse un coup de gueule

Amadou Diawara

Libre de tout contrat, Zinedine Zidane serait dans les petits papiers du PSG et de Chelsea, et ce, parce que Christophe Galtier et Graham Potter enchainent les mauvais résultats ces dernières semaines. Menacé de mort par des supporters, le technicien des Blues a tenu à taper du poing sur la table.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a été recalé par Zinedine Zidane avant de remplacer Mauricio Pochettino par Christophe Galtier. Alors que le Ballon d'Or 98 n'a toujours pas retrouvé d'équipe à entrainer, le club de la capitale espérerait toujours boucler sa signature. En parallèle, Graham Potter ne donne plus du tout satisfaction à Chelsea ces dernières semaines. Ainsi, la direction londonienne aurait également coché le nom de Zinedine Zidane d'après Football Insider. Dans une situation critique chez les Blues , le coach britannique aurait même été menacé de mort par des supporters, comme il l'a révélé lui-même en conférence de presse ce vendredi.

«Il fera le bon choix» : entre Marseille et le PSG, Zidane est interpellé https://t.co/aGJNO4zOLR pic.twitter.com/XkfhxKEXBQ — le10sport (@le10sport) February 25, 2023

Graham Potter avoue avoir été menacé de mort

« Autant j'ai eu du soutien, autant j'ai reçu des mails pas très sympas (de personnes) qui voulaient que je meure et que mes enfants meurent, donc évidemment ce n'est pas agréable à recevoir » , a avoué Graham Potter, avant d'en rajouter une couche lors d'un entretien accordé à Sky Sports News : « Je pourrais dire que je m'en fiche, mais vous savez que je mens. Tout le monde se soucie de ce que les gens pensent, parce que nous sommes construits de cette façon-là. (Je comprends les supporters qui sont agacés) parce que l'équipe ne gagne pas. Je vous assure, ma vie au cours des trois ou quatre derniers mois a été assez moyenne, à part le fait que je suis vraiment reconnaissant pour cette expérience ».

