Zidane - PSG : France 98 vend la mèche

Thibault Morlain

Suite à la prolongation de Didier Deschamps avec l’équipe de France, les rumeurs se multiplient à propos de l’avenir de Zinedine Zidane, lui qui rêvait de reprendre les Bleus. Cela ne sera donc pas le cas et le voilà de nouveau envoyé vers le PSG pour remplacer Christophe Galtier. Une hypothèse de plus en plus crédible aux yeux de certains proches de Zidane.

Parti du Real Madrid en mai 2021, Zinedine Zidane cherche aujourd’hui un nouveau défi. Alors que cela ne sera pas l’équipe de France dans l’immédiat, l’entraîneur français ne manquerait pas de solutions pour son avenir. Evoqué à Chelsea ou encore à la Juventus, Zidane serait toujours très apprécié par le Qatar afin d’en faire le remplaçant de Christophe Galtier au PSG.

« Je le verrais bien à Paris »

Champion du monde 1998 avec Zinedine Zidane, Emmanuel Petit a d’ailleurs envoyé Zizou vers le PSG. Au micro de RMC , il a en effet expliqué : « Aujourd’hui, l’avenir de Zinedine Zidane ne s’inscrit pas en Angleterre, il s’inscrit ailleurs et peut-être pas très loin d’ici. À Paris ? Je le verrais bien à Paris ».

« Si le PSG refait la proposition à Zidane, il viendra »