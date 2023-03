Zidane - PSG : Deschamps retourne sa veste, il relance tout

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que Didier Deschamps a prolongé son contrat jusqu'en 2026, Daniel Riolo révèle que le sélectionneur avait débuté la Coupe du monde en pensant qu'il quitterait son poste à l'issue de la compétition. Par conséquent, Zinedine Zidane était dans les starting-block pour le remplacer. Mais en découvrant la nouvelle génération, Deschamps a changé d'avis.

Après avoir atteint la finale de la Coupe du monde, perdue contre l'Argentine, Didier Deschamps a accepté de rester à la tête de l'équipe de France, prolongeant même son engagement jusqu'en 2026 pour le Mondial en Amérique du Nord. Par conséquent, cela bloque la route de Zinedine Zidane qui souhaite devenir sélectionneur des Bleus. Et d'après Daniel Riolo, Didier Deschamps avait pourtant prévu de quitter son poste après la Coupe du monde au Qatar.

«Deschamps voulait partir avant la Coupe du Monde»

« Didier Deschamps voulait partir avant la Coupe du Monde. Il a changé d'avis en cours de route parce qu'il est très malin et très opportuniste. Effectivement, il a vu qu'il y avait un réservoir et qu'il avait encore quelque chose à faire et que c'est la plus belle vie qu'il peut avoir d'être sélectionneur », lance l'éditorialiste de RMC au micro de l' After Foot avant de rappeler que les Bleus auraient fait aussi bien avec Zinedine Zidane.

«En quoi si Zidane prend l'équipe de France n'est pas capable d'offrir le spectacle qu'on a vu'»