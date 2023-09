Zidane - OM : L’Arabie Saoudite a promis du très lourd

Axel Cornic

Sans club depuis plus de deux ans, Zinédine Zidane semble avoir hâte de reprendre du service et cela pourrait bien se faire du côté de l’Olympique de Marseille. Le technicien français serait en effet prêt à prendre les rênes de l’équipe en cas de rachat par l’Arabie Saoudite, qui a souvent été liée à l’OM ces dernières années.

S’il n’y a jamais joué ou entrainé, Zinédine Zidane a toujours semblé avoir un lien spécial avec l’OM. Cela n’a toutefois pas suffi à les réunir et cela a notamment été le cas tout récemment, puisque la presse espagnole assure qu’il aurait refusé de prendre la succession de Marcelino, laissant la place à Gennaro Gattuso.

Gattuso arrive à l'OM, ces joueurs sont déjà menacés https://t.co/k3G7niP7Bd pic.twitter.com/24U1SmelVZ — le10sport (@le10sport) September 28, 2023

L’Arabie Saoudite pourrait débarquer avec Zidane

Zidane à l’OM, ça ne semble toutefois pas impossible. D’après les informations de France Bleu , l’ancien du Real Madrid aurait fait la promesse à l’Arabie saoudite de devenir manager général, si le club marseillais venait à être racheté. Le problème c’est que pour le moment, Frank McCourt ne semble pas vraiment prêt à vendre.

Et un budget pour « rivaliser avec les plus grands clubs d'Europe »