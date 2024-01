Zidane - OM : Feu vert pour l’Arabie Saoudite

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant l'option numéro un de l'Arabie Saoudite en cas de rachat de l'OM dans les mois à venir, Zinedine Zidane serait très chaud à l'idée de relever cet énorme défi. Jérôme Rothen fait une grande annonce à ce sujet, quelques jours après l'appel du pied lancé par un membre de la famille royale saoudienne envers Zidane.

Zinedine Zidane sur le banc de l'OM, ce fantasme pourrait bien devenir une réalité dans quelque temps ! Un grand projet de rachat du club marseillais par l'Arabie Saoudite serait en train de se mettre en place en coulisses, et il est de plus en plus question d'une nomination de l'ancien entraîneur du Real Madrid à l'OM. Alors qu'il vient de refuser le poste de sélectionneur de l'Algérie, Zidane aurait un objectif bien précis en tête comme l'a confirmé Jérôme Rothen au micro de RMC Sport .

« Zidane attend l’OM »

L'ex-international français, notamment passé par le PSG, assure que Zinedine Zidane se voit déjà dans ses nouvelles fonctions si l'Arabie Saoudite rachète le club de sa ville natale : « Il attend l’OM, je vous envoie la bombazo. Écoute, il ne va pas attendre les Bleus pendant cinq ans encore. Le Real Madrid, il y est déjà allé une deuxième fois, il ne voulait pas aller en Angleterre. Ce n’est pas moi qui l’ai dit, c’est lui et ça été confirmé par son ami Dugarry. Donc l’Olympique de Marseille. Il attend l’OM », assure Rothen.

Algérie : L’arrivée de Zinedine Zidane réclamée https://t.co/nQRbHDJgSe pic.twitter.com/UfcmQKMJPm — le10sport (@le10sport) January 27, 2024

L'Arabie Saoudite a tendu la perche