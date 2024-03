Zidane - Galtier : Coup de théâtre à l’OM !

Thomas Bourseau

Zinedine Zidane et Christophe Galtier sont tous deux nés à Marseille, mais n’ont jamais entraîné le club phocéen. Le président Pablo Longoria est en quête d’un nouveau coach pour remplacer l’entraîneur intérimaire qu’est Jean-Louis Gasset. Néanmoins, les deux dossiers vont tomber à l’eau. Explications.

Et si Zinedine Zidane venait à débarquer à l’OM ? Le natif de Marseille est une légende vivante de l’histoire du football et se retrouve sans club depuis trois ans et son départ du Real Madrid. France Bleu a révélé cette saison qu’en cas de rachat de l’Olympique de Marseille par les investisseurs saoudiens, Zidane pourrait alors être nommé manager général.

Zidane va échapper à l’OM ?

Néanmoins, si l’on en croit les informations divulguées par Sport BILD cette semaine, le Bayern Munich ferait de Zinedine Zidane sa priorité. Un tandem inédit sur le banc bavarois entre Zidane et Franck Ribéry serait même une option très sérieuse à leurs yeux. Coup dur donc pour l’OM.

Un entraîneur relance son mercato, ça va chauffer à l’OM ! https://t.co/41W56hHSye pic.twitter.com/oDzjcMqKwX — le10sport (@le10sport) March 28, 2024

Galtier finalement pas dans le coup à l’OM ?