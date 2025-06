Zidane en équipe de France : L’annonce tant attendue !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Philippe Diallo va tenir un rôle central concernant la prochaine figure de proue de l’équipe de France. Le président de la Fédération française de football se trouve dans l’obligation de dénicher un successeur à Deschamps qui a déjà annoncé son départ après le Mondial 2026. Et alors que Zinedine Zidane semble tenir la corde, le timing de sa nomination demeure un mystère.

Dès juin 2022, dans le cadre de son 50ème anniversaire, Zinedine Zidane communiquait à L’Equipe sa volonté de s’asseoir sur le banc de l’équipe de France. Cependant, après le Mondial 2022, Didier Deschamps était conforté dans sa position de sélectionneur jusqu’à la fin de la Coupe du monde 2026. Et après ? Ce sera rideau pour Deschamps qui a lui-même fait part de son départ sur le plateau de LCI au début du mois de janvier.

«Je me réjouis donc qu’il soit intéressé pour rejoindre les Bleus» Au mois de mai, Zidane s’est dit « légitime » afin d’hériter à terme des rênes de l’équipe de France. Un souhait qui a eu le mérite de plaire à Philippe Diallo. « Cela montre que l’équipe de France est très attractive, y compris pour l’immense joueur et entraîneur qu’il a été et qu’il est. Je me réjouis donc qu’il soit intéressé pour rejoindre les Bleus. (…) Des contacts avec Zidane ? Ce n’est pas que je suis un adepte du secret (sourire), mais je veux respecter le travail des gens qui sont en place ».