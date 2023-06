Zidane au PSG, le Qatar tente une folie

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le départ de Christophe Galtier est désormais acté, le PSG est à la recherche d’un nouvel entraîneur, et un homme fait encore rêver le Qatar : Zinedine Zidane. D’après les informations divulguées par Le Parisien, l’ancien technicien du Real Madrid a de nouveau été sollicité pour débarquer dans la capitale.

Malgré sa volonté de poursuivre l’aventure avec lui, Luis Campos a informé Christophe Galtier au cours d’une réunion organisée en début de semaine qu’il ne serait plus l’entraîneur du PSG la saison prochaine. Le technicien tricolore, fragilisé par la saison décevante de son équipe et les polémiques, va donc quitter son poste, une année après sa nomination. Désormais, le PSG est à la recherche d’un nouvel homme capable d’emmener l'équipe sur le toit de l’Europe.

Quel entraîneur pour le PSG ?

Les candidats sont nombreux alors que plusieurs courants existent au sein du PSG. Comme indiqué par le10sport.com, Luis Campos s’imaginait continuer avec Christophe Galtier, tandis qu’au Qatar, d’autres pistes sont étudiées, dont celles menant à Julian Nagelsmann ou encore Luis Enrique. Nasser Al-Khelaïfi, lui, militerait pour Thiago Motta.

Zidane approché, le PSG recalé