Zidane au cœur du rachat de l’OM ? Il balance !

Thomas Bourseau

Sans club depuis 2021, Zinedine Zidane semble être en quête d’un nouveau challenge sportif. L’OM serait susceptible de le devenir si jamais Frank McCourt venait à vendre le club marseillais aux investisseurs saoudiens. Néanmoins, Thibaud Vézirian a tenu à faire une mise au point sur ce sujet.

Zinedine Zidane est en pleine inactivité depuis mai 2021, soit son départ du Real Madrid après une deuxième aventure en tant qu’entraîneur principal du club merengue. En juin 2022, pour L’Équipe , Zidane faisait part de son rêve bleu de prendre les rênes de l’équipe de France. Mais son vœu n’a pas été exaucé par la Fédération française de football qui a fait le choix de prolonger le contrat de Didier Deschamps jusqu’en juin 2026.

Zinedine Zidane à l’OM avec les Saoudiens ?

Et maintenant ? En plus du Real Madrid qui semble être la priorité de Zinedine Zidane, l’OM pourrait devenir une option si et seulement si les investisseurs saoudiens parvenaient à racheter le club phocéen des mains de Frank McCourt. Il est même question d’un poste de manager général pour Zidane dans le club de sa ville natale. Ne lâchant pas le morceau depuis des mois au sujet de la vente de l’OM, le journaliste Thibaud Vézirian a cependant tenu à se distancer des rumeurs liant Zidane au rachat du club.

Nouveau coup de froid pour le retour de Zidane ! https://t.co/zS1LsfVX7d pic.twitter.com/neUXVxrer7 — le10sport (@le10sport) December 13, 2023

«Il dit : « Si rachat, il y aura Zidane », Moi, je n’ai pas d’info avec Zidane»