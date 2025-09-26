Zaïre-Emery au PSG : La fin est annoncée ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement dans le dur au PSG, Warren Zaïre-Emery a perdu sa place de titulaire et enchaine les performances décevantes, lui qui était pourtant considéré comme un grand espoir du club il y a encore quelques mois. Et Jérôme Rothen s’interrogé même sur la possibilité d’un départ du PSG pour qu’il se relance…

Warren Zaïre-Emery (19 ans) a-t-il encore un avenir au PSG ? Le jeune milieu de terrain affiche un niveau assez préoccupant depuis son retour de blessure, et certains s’interrogent sérieusement sur la tournure de sa carrière. Jérôme Rothen, ancien joueur emblématique du PSG, a même évoqué la possibilité d’un départ de Zaïre-Emery sur les ondes de RMC Sport.

« Ce serait bien d’aller voir ailleurs… » « Le constat est terrible. Il y avait de grands espoirs. Warren Zaire-Emery n'a pas progressé. Il a été déclassé, aujourd'hui c'est un remplaçant. Pour son bien, ça serait peut-être d'aller voir ailleurs et de connaître une autre expérience avec un autre entraîneur », lâche Rothen.