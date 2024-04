Willem Geubbels, la renaissance

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Parti tenter l’aventure en Suisse sous les couleurs du FC Saint-Gall, le Français Willem Geubbels s’éclate. Au cœur d’une saison pleine dans laquelle il a inscrit 8 buts et délivré 5 passes décisives, l’attaquant de 22 ans s’attaque aux play-offs avec un mental d’acier. Et des recruteurs de plus en plus nombreux en tribunes pour assister à sa renaissance…

Le championnat suisse inaugure une toute nouvelle formule pour ses « play-off ». Une reprise du modèle écossais qui permet aux six meilleures équipes de s’affronter de la 34e à la 38e journée et d’en découdre pour l’attribution du titre national. Un duel qui démarre le samedi 4 mai avec notamment le FC Saint-Gall du Français Willem Geubbels. 28 matchs, 24 titularisations, 5 passes décisives et une place dans le Top 10 des meilleurs buteurs du championnat avec 8 réalisations. Les chiffres parlent pour lui et ses performances sur le terrain tout autant : Willem Geubbels est de retour !

Comme un poisson dans l’eau

Après avoir dit au revoir à l’AS Monaco l’été dernier, Willem Geubbels s’est tourné vers la Suisse et le projet de Peter Zeigler, technicien allemand passé par le réputé Red Bull Salzbourg. Aux commandes du club depuis 2018, Zeigler souhaite emmener le FC Saint-Gall sur le chemin des trophées. Deuxième en 2020, le club de Willem Geubbels a le profil parfait de l’outsider pour ces play-off 2024. En pleine possession de ses moyens, le Français est comme un poisson dans l’eau dans ce club qui lui va comme un gant. Délesté de la pression médiatique qui pèse sur ses épaules depuis l’âge de 15 ans, l’ancienne pépite lyonnaise a pu prendre son envol dans un championnat parfait pour se relancer et retrouver un équilibre sur tous les terrains. Parfaitement intégré au vestiaire, très apprécié des supporters, Willem Geubbels savoure ce retour à la sérénité, ingrédient souvent indispensable à la performance.

Transferts - PSG : Mbappé prépare une grande annonce ! https://t.co/0uUw6gOyLt pic.twitter.com/3ZkElXFMDr — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

L’Allemagne pour continuer à grandir ?

Sous le feu des projecteurs depuis que l’AS Monaco a misé 20 millions d’euros sur lui quand il n’avait que 16 ans, Willem Geubbels continue d’être hautement surveillé. Selon nos informations, des clubs belges, néerlandais et allemands sont déjà venus frapper à sa porte. Totalement focalisé sur ses objectifs de fin de saison avec le FC Saint-Gall, le Français laisse de côté cet extra sportif qui a trop souvent eu de place dans sa jeune carrière. Son club a déjà toutefois pris les devants en ouvrant des discussions pour prolonger son contrat qui court jusqu’en 2025. En cas de succès lors de ces play-off, l’écurie saint-galloise pourrait avoir un ticket européen à lui proposer et donc des arguments pour lui permettre de rester et continuer à grandir. Même chose pour la Bundesliga, qui lui fait les yeux doux, et dont son profil semble totalement compatible pour continuer à faire trembler les filets.

Un mental à toutes épreuves

Willem Geubbels a chuté, souvent. Rechuté, aussi. Mais sa capacité à toujours vouloir se relever lui permet aujourd’hui d’embarquer avec lui un bagage hors du commun. Une force mentale que les épreuves de sa jeune carrière lui ont imposé. Un transfert record en 2018, une finale de Coupe de France en 2021 et une victoire en Coupe de France devant 78 961 personnes en 2022. En moins de cinq ans, le natif de Villeurbanne a pratiquement vécu ce que certains ne connaîtront jamais dans une seule carrière. En trouvant son salut suisse, c’est bien plus qu’une simple revanche. C’est le début d’une nouvelle histoire avec des buts, des sourires et de l’ambition. Celle de prouver que son talent n’est pas la simple histoire d’un transfert. Et ça commence ce samedi, sur la pelouse du FC Lugano.