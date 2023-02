Voilà le prochain gros coup de l’OM sur le mercato

Thibault Morlain

En janvier, l’OM a frappé fort lors du mercato hivernal. Mais à peine le marché des transferts refermé, Pablo Longoria travaillerait déjà sur la prochaine fenêtre de recrutement. Et à l’intersaison, le club phocéen voudrait encore réaliser de gros coups. Voilà d’ailleurs qu’un nom a filtré dans la presse britannique ces dernières heures…

Sous l’impulsion de Pablo Longoria, l’OM est très actif sur le mercato. Ça a encore été le cas cet hiver avec ce gros investissements comme Vitinha. Acheté pour 32M€, le Portugais est devenu la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM. Mais voilà que le président olympien ne compterait pas en rester là sur le marché des transferts.

L’OM sous le charme du meilleur buteur de Ligue 1

Du côté de l’OM, on cherche encore et toujours à s’améliorer. Ainsi, malgré l’arrivée de Vitinha, un autre buteur pourrait débarquer à l’été. Et pas des moindres. Selon les informations du Daily Mail , Pablo Longoria serait intéressé par Folarin Balogun, prêté par Arsenal à Reims, avec qui il est d’ailleurs aujourd’hui le meilleur buteur de la Ligue 1 devant Kylian Mbappé. Rien que ça.

Arsenal va discuter avec Balogun