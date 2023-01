Virés par le PSG, ils se battent pour le même poste

La rédaction

En plus d'avoir tous les deux été virés par le PSG alors qu'ils occupaient le poste d'entraîneur, Mauricio Pochettino et Thomas Tuchel ont un autre point commun en ce début d'année 2023. Libre, ils cherchent un nouveau club pour se relancer, et les deux tacticiens auraient coché Tottenham comme objectif. En revanche, l'avantage serait en faveur du tacticien argentin.

Alors que Tottenham s'est lourdement incliné (2-4) ce jeudi soir face à Manchester City, après avoir mené 2-0, l'avenir de l'entraîneur des Spurs interroge. Antonio Conte n'a pas caché sa frustration concernant le mercato et les résultats décevants du club du nord de Londres pourraient le précipiter vers la sortie. D'autant plus que son successeur semble tout trouvé.

Tuchel intéressé par Tottenham

Libre depuis la rupture de son contrat par Chelsea en septembre dernier, Thomas Tuchel compte bien retrouver un club rapidement. Selon les informations du London Evening Standard, l'ancien entraîneur du PSG (2018-2020) serait particulièrement intéressé par Tottenham.

Tottenham préfère Pochettino

Si son passage au PSG (2021-2022) n'a pas marqué les esprits, Mauricio Pochettino est très apprécié à Tottenham. L'Argentin a entraîné les Spurs de 2014 à 2019 et a même conduit son équipe en finale de Ligue des champions. Selon Ben Jacobs, Mauricio Pochettino serait sérieusement envisagé par la direction du club londonien en cas de départ d'Antonio Conte, dont le contrat expire en juin prochain.