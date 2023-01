Le Qatar au coeur d’un transfert légendaire pour le PSG ?

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, il se pourrait que le PSG prenne la décision de se lancer dans une bataille royale pour le transfert de Jude Bellingham (19 ans). Néanmoins, la star montante du football anglais pourrait être destiné à briller à Liverpool qui prépare un coup de légende.

Jude Bellingham (19 ans) pourrait bien vivre ses derniers mois au Borussia Dortmund et ce bien que le BvB dispose d’un accord contractuel avec le joueur jusqu’en juin 2025. En effet, la cote du milieu de terrain de la sélection anglaise est telle que chaque grand club serait prêt à taper à sa porte l’été prochain. À commencer par le PSG.

Le PSG a déclaré sa flamme à Jude Bellingham

Lors de la Coupe du monde au Qatar qui s’est déroulée du 20 novembre au 18 décembre, Jude Bellingham a fait des étincelles et s’est fait remarquer par le président du PSG, à savoir Nasser Al-Khelaïfi, qui faisait passer le message suivant courant décembre à Sky Sports . « Un joueur extraordinaire. Quel joueur. L’Angleterre a de la chance de l'avoir, pour être honnête. C’est l'un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable, sa première Coupe du monde. Il est calme et détendu, confiant - incroyable. Tout le monde le veut, je ne vais pas le cacher. Il est dans son club, et (nous avons) du respect, donc si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club. » .

Liverpool propose un statut légendaire à la Steven Gerrard pour Jude Bellingham