Un braquage en vue au PSG ?

Axel Cornic

Après avoir offert jusqu’à 80M€ pour l’arracher à l’Inter l’été dernier, le Paris Saint-Germain pourrait voir une occasion en or se présenter avec Milan Skriniar. Selon nos informations le défenseur central slovaque reste une grande priorité de Luis Campos et n’a toujours pas prolongé son contrat, qui se termine en juin prochain.

Le feuilleton Skriniar a duré tout l’été et s’est soldé par un échec cuisant pour Luis Campos. Mais la deuxième chance pourrait être la bonne, puisque le PSG semble être en position de force dans ce dossier qui fait énormément parler en Italie.

L’Inter veut éviter la catastrophe

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , la pression monte autour de Milan Skriniar, qui n’a toujours pas donné de réponse à l’Inter. Les dirigeants souhaiteraient connaitre très vite la vérité et en interne, on n’écarte pas une vente expresse avant la fin du mercato en cas de refus. Dans ce cas, le prix pourrait être plus qu’accessible pour le PSG !

« Il doit prendre sa décision dans le calme, nous ne sommes pas pressés »