Viré par le Qatar, il veut briser les rêves du PSG

Axel Cornic

Les routes de Mauricio Pochettino et du paris Saint-Germain pourraient se recroiser, un an après son licenciement et son remplacement par Christophe Galtier. L’Argentin, qui devrait devenir le nouvel entraîneur de Chelsea, a en effet l’intention de mettre des bâtons dans les roues de son ancien club dans la course à Victor Osimhen, annoncé comme l’une des priorités du mercato parisien.

Après avoir rencontré des problèmes en Serie A, Victor Osimhen a enfin pu montrer toute l’entendue de son talent et a mené le Napoli vers un premier Scudetto depuis 33 ans. Cela n’a évidemment pas échappé aux plus grands clubs d’Europe et notamment le PSG, qui souhaite refaire son attaque cet été.

Mercato : C’est confirmé, Pogba peut offrir au PSG sa première recrue https://t.co/dxdA6W73a9 pic.twitter.com/v9SiysUFC5 — le10sport (@le10sport) May 17, 2023

Le PSG vise Osimhen

D’après les informations de RMC Sport , le Nigérian serait la grande priorité de Luis Campos pour oublier la MNM. Il faut dire que l’été dernier il a échoué dans sa recherche d’un numéro 9 à aligner aux côtés de Kylian Mbappé et cette fois, il serait donc décidé à boucler l’arrivée d’Osimhen.

Pochettino réclame son transfert à Chelsea